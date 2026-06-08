Readcrest Capital AG: Optimale EBITDA-Prognose für 2026
Mit klarem Fokus auf profitables Wachstum und Wohnungsbau in Deutschland stellt das Unternehmen seine EBITDA‑Ziele bis 2026 und die neue strategische Ausrichtung vor.
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- Prognose bereinigtes EBITDA 2026: EUR 8,0–9,0 Mio. (zusammengesetzt aus ~EUR 12 Mio. Beitrag von Grosvenor Health and Social Care minus ~EUR 3–4 Mio. Ergebnisbeitrag der deutschen Projektentwicklungen)
- Prognose berücksichtigt Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts; Grosvenor bleibt die operative Umsatz‑ und Cashflow‑Basis des Konzerns
- Zweiter Wachstumspfeiler: Ausbau wertorientierter Immobilieninvestments mit Fokus auf Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands als Kern künftiger Wertschöpfung
- Ziel bis Jahresende 2026: annualisierte EBITDA‑Run‑Rate von EUR 11,0–12,0 Mio.; operative Meilensteine: Baubeginn Dresden (Neustädter Bogen, BGF 23.425 m²) und Vertriebsstart Halle (Riebecks Gärten, BGF 36.335 m², 399 Wohneinheiten)
- Managementkommentar (Rolf Elgeti): Neu ausgerichtetes Geschäftsmodell zeige Tragfähigkeit; Fokus auf die wachsende deutsche Wohnungsbau‑Pipeline zur Schaffung nachhaltiger Werte für Aktionäre
- Hinweis zur Kennzahl: Das bereinigte EBITDA ist ungeprüft und nicht nach IFRS definiert (operatives Ergebnis plus Abschreibungen, bereinigt um wesentliche nicht‑repräsentative Posten und ohne veräußerte Pflegeheime)
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