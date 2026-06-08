🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Negativrekord egal

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saylor vor neuem Bitcoin-Kauf trotz zweistelligem Milliardenloch bei Strategy

    Trotz Verlusten von 11,7 Milliarden US-Dollar bei Strategy infolge des Bitcoin-Crashs deutet Michael Saylor den nächsten Bitcoin-Kauf an.

    Für Sie zusammengefasst
    Negativrekord egal - Saylor vor neuem Bitcoin-Kauf trotz zweistelligem Milliardenloch bei Strategy
    Foto: Dall-E

    Während der Bitcoin-Kurs Montagfrüh weiterhin unter 63.000 US-Dollar notiert, sorgt Strategy-Firmengründer Michael Saylor erneut für Aufsehen. Mit einem Beitrag auf der Plattform X deutete der Executive Chairman des Unternehmens am Sonntag einen weiteren milliardenschweren Bitcoin-Kauf an – obwohl Strategy inzwischen tief in den roten Zahlen steckt.

    "Guter Zeitpunkt, mehr Punkte hinzuzufügen", schrieb Saylor zu einem bekannten Chart, der die bisherigen Bitcoin-Käufe des Unternehmens visualisiert. Historisch betrachtet gingen solche Posts immer einer neuen Kaufmeldung voraus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    113,33€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    127,24€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neuer Negativrekord: Strategy sitzt auf Milliardenverlusten

    Die Zahlen hinter der Bitcoin-Wette des Unternehmens lesen sich inzwischen alarmierend. Laut der jüngsten Offenlegung hielt Strategy zum 31. Mai insgesamt 843.706 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.699 US-Dollar. Beim aktuellen Marktpreis von rund 61.900 US-Dollar entspricht das einem Portfoliowert von etwa 52,2 Milliarden US-Dollar.

    Damit summiert sich der nicht realisierte Verlust mittlerweile auf rund 11,7 Milliarden US-Dollar. Die Position liegt damit fast 18 Prozent unter Wasser – ein Tiefpunkt für das Unternehmen und der bislang größte Buchverlust seit Beginn der aggressiven Bitcoin-Strategie.

    Über Monate hinweg hatte der fallende Bitcoin-Kurs die Bilanz von Strategy immer stärker belastet. Doch Kritik an seiner Bitcoin-Strategie wies Michael Saylor stets zurück.

     

    Dividendenfalle STRC: Wird die Vorzugsaktie zum Problem?

    Besonders kritisch sehen Analysten inzwischen die Finanzierungslage rund um die STRC-Vorzugsaktie. Die Erlöse aus dem jüngsten Bitcoin-Verkauf sollen direkt zur Finanzierung der Dividendenzahlungen genutzt werden.

    "Sie müssen jetzt jedes Jahr knapp 1,7 Milliarden US-Dollar an Dividenden in bar auszahlen – und das als Firma, die operativ kaum Kohle einnimmt", warnt Martin Leinweber vom Indexanbieter MarketVector gegenüber BTC-ECHO.

    Die Situation könnte sich weiter zuspitzen. Strategy verfolgt bei der STRC-Vorzugsaktie einen Zielkurs von 100 US-Dollar. Der Marktpreis liegt aktuell jedoch nur noch bei 96 US-Dollar. Um das Papier attraktiver zu machen, erhöht das Unternehmen in solchen Fällen üblicherweise die Dividendenrendite. Für Strategy bedeutet das steigende Finanzierungskosten.

    Kapitalreserven schmelzen dahin

    Auch die Barreserven des Unternehmens gehen sichtbar zurück. Zum 31. Mai verfügte Strategy noch über rund 900 Millionen US-Dollar liquide Mittel. Vor dem Rückkauf von Wandelanleihen im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar hatte die Reserve noch bei etwa 2 Milliarden US-Dollar gelegen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Negativrekord egal Saylor vor neuem Bitcoin-Kauf trotz zweistelligem Milliardenloch bei Strategy Trotz Verlusten von 11,7 Milliarden US-Dollar bei Strategy infolge des Bitcoin-Crashs deutet Michael Saylor den nächsten Bitcoin-Kauf an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     