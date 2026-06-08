RBC stuft Inditex auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 54,38EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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