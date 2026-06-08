RBC stuft Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 54,38EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00 € , was eine Steigerung von +14,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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