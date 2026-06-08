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    Jeremy Siegel

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    Tech-Sell-Off: Experte sieht typischen Crash, bleibt aber optimistisch

    Der renommierte Finanzprofessor Jeremy Siegel bezeichnet den Ausverkauf im Technologiesektor am Freitag als eine typische Reaktion auf den extremen Anstieg der Aktienkurse.

    Für Sie zusammengefasst
    Jeremy Siegel - Tech-Sell-Off: Experte sieht typischen Crash, bleibt aber optimistisch
    Foto: Greg Guy - Zoonar.com/Greg Guy

    Gleich zwei Ereignisse lassen die Kurse fallen: Halbleiterproduzent Broadcom bleibt am Mittwoch unter den Erwartungen der Analysten und der US-Arbeitsmarktbericht fällt deutlich besser aus, als erwartet. 

    Während der Broadcom-Ausverkauf am Donnerstag nicht alle Chipaktien in den Abgrund zieht, besorgt das der US-Arbeitsmarktbericht: Der Nasdaq verliert über 5 Prozent.

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    Der renommierte US-Finanzprofessor Jeremy Siegel bezeichnete diesen Ausverkauf im Technologiesektor am Freitag als eine typische Reaktion auf den extrem steilen Anstieg der Aktienkurse. Zugleich zeigte er sich optimistisch und betonte, dass ein solcher Rücksetzer normalerweise nicht den Beginn einer länger anhaltenden Korrektur signalisieren würden.

    "Eines der ältesten Sprichwörter an der Wall Street lautet: Hinauf über die Treppe, hinunter mit dem Aufzug – und genau das ist passiert", sagte Siegel, am Freitag gegenüber CNBC.

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    "Wenn man solche extremen Kursbewegungen erlebt, wie wir sie bei Halbleiter- und Speicheraktien gesehen haben, dann sind Trendfolger und Momentum-Investoren dabei. Sobald der Trend jedoch bricht, steigen sie aus, weil sie lediglich auf dieser Welle mitreiten. Genau das haben wir heute gesehen", erklärt er.

    Für Siegel sind derart starke Kursbewegungen allerdings nichts Ungewöhnliches.

    "Das ist nur selten das endgültige Hoch“, sagt er. "Es könnte das Hoch sein, aber meistens handelt es sich um ein sehr kurzfristiges Hoch. Der Markt fällt zunächst, versucht dann wieder anzusteigen und die vorherigen Höchststände zu erreichen. Gelingt das nicht, könnte dies der Beginn eines größeren Abschwungs sein. Doch diese Reaktion auf eine extreme Aufwärtsbewegung ist sehr typisch."

    Nach Ansicht Siegels unterscheiden sich die von Künstlicher Intelligenz getriebenen Kursgewinne von früheren Spekulationsblasen, weil die technologischen Veränderungen tatsächlich erhebliche Produktivitätssteigerungen ermöglichen könnten. Er verglich die potenziellen gesellschaftlichen Auswirkungen sogar mit denen der Industriellen Revolution.

    Der US-Arbeitsmarktbericht zeigte zudem deutlich: Es gab keine Produktivitätssteigerungen.

    Er mahnt zur Vorsicht: "Seien Sie vorsichtig bei vorübergehenden Gewinnexplosionen. Die Halbleiterbranche war historisch gesehen immer zyklisch geprägt."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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