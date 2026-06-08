Weiter abwärts - Zinsangst und Eskalation in Nahost

Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und vor allem bei Technologiewerten zu einem massiven Abverkauf geführt. Dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. Auslöser dafür waren unerwartet gute US-Arbeitsmarktdaten. "Eine viel zu heiße Beschäftigung in den USA schürt panische Angst vor einer hartnäckigen Inflation und zerstört jegliche Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der Fed völlig", kommentierte Marktexperte Tim Ritschar von ActivTrades.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von verstärkten Zinsängsten und dem sich wieder zuspitzenden Krieg zwischen Israel und dem Iran wird der deutsche Aktienmarkt am Montag schwach erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 1,4 Prozent auf 24.402 Punkte. Der Leitindex dürfte damit wohl deutlich unter die 21-Tage-Linie fallen, die aktuell bei 24.700 Zählern verläuft und als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Als Belastung kommt die erneute Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel hinzu. Beide Länder vermeldeten zuletzt gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge dazu aufforderte, auf eine Vergeltung neuer Angriffe des Irans zu verzichten. Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum des Irans angegriffen. Die Ölpreise legten deswegen zum Wochenstart deutlich zu.

Die Ängste vor einer Verschärfung der Lage in Nahost sorgte im vorbörslichen Handel bei Aktien aus dem Reisesektor für Verluste. So fielen die Papiere von Tui und Lufthansa auf der Handelsplattform Tradegate um 2,8 beziehungsweise 1,9 Prozent.

Für die Chemiewerte ging es auf Tradegate nach einer Analystenstudie nach unten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Anteilsscheine von Evonik von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche./edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 8,202 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %. Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd.. TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,34 %/+34,41 % bedeutet.



