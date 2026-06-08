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    Deutschland

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    Auftragseingang geht stärker als erwartet zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Dämpfer für die angeschlagene deutsche Industrie
    • Auftragseingang im April saisonbereinigt minus 3,8 Prozent
    • Dreimonatsvergleich Februar bis April minus 3,1 Prozent
    Deutschland - Auftragseingang geht stärker als erwartet zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Dämpfer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im April ist der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat stärker gesunken als von Experten erwartet. Der Rückgang des Auftragseingangs habe im April im Vergleich zum März saison- und kalenderbereinigt 3,8 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang von 2,0 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im März leicht auf ein Plus von 4,5 Prozent um einen halben Prozentpunkt nach unten revidiert. " Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von Februar bis April um 3,1 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor./zb/stk





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