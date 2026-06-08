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    Pixum / Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Daniel Attallah verlässt Pixum Ende Juli 2026
    • Thomas Alscheid kehrt als neuer Geschäftsführer zurück
    • Pixum wuchs zum führenden Online Fotoservice Europas
    OTS - Pixum / Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue Ära ein (FOTO)
    Köln (ots) - Beim Online-Fotoservice Pixum steht ein geplanter Wechsel an der Unternehmensspitze bevor: Gründer und Geschäftsführer Daniel Attallah wird das Unternehmen Ende Juli 2026 nach über 25 Jahren planmäßig verlassen und sich aus dem operativen Berufsleben zurückziehen. Seine Nachfolge übernimmt Thomas Alscheid , der Pixum bereits von 2008 bis 2019 unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung entscheidend mitgeprägt hat.

    Attallah gründete Pixum im Jahr 2000 und war damit maßgeblicher Wegbereiter des Online-Fotodrucks in Deutschland. Pixum ist der erste in Deutschland gegründete Online-Fotoservice und zugleich der einzige Anbieter aus dieser frühen Internet-Zeit, der bis heute erfolgreich besteht . Damit zählt Pixum zu den prägenden Unternehmen der europäischen Online-Fotobranche.

    Unter Attallahs Leitung entwickelte sich Pixum von einem Startup zu einem der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa mit mehr als 170 Mitarbeitenden. Das Unternehmen steht heute für hohe Produktqualität, kontinuierliche Innovation und einen klaren Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und Service.

    "Daniel Attallah hat Pixum mit großer unternehmerischer Weitsicht aufgebaut und die Branche nachhaltig geprägt", sagt Thomas Alscheid, der neue Geschäftsführer von Pixum. "Die Verantwortung zu übernehmen und diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen, ist für mich etwas ganz Besonderes."

    Daniel Attallah zieht eine positive Bilanz seiner Zeit bei Pixum : "Pixum über mehr als 25 Jahre prägen, führen und gemeinsam mit vielen großartigen Menschen weiterentwickeln zu dürfen, war eine großartige Reise und ein Privileg. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut, das eine ganze Branche geprägt hat und für Unternehmergeist, Innovation, Kundennähe und Teamgeist steht - und auf das ich sehr stolz bin."

    Mit Thomas Alscheid übernimmt ein Branchenkenner die Führung , dem Pixum bereits bestens vertraut ist. Nach seiner Zeit in der Pixum Geschäftsleitung führte er zuletzt gemeinsam mit Alexander Nieswandt das Online-Fotolabor WhiteWall und verantwortete als Co-Geschäftsführer die Weiterentwicklung der Premiummarke.

    Als Geschäftsführer will Alscheid die Position von Pixum weiter stärken - durch konsequente Kundenorientierung, technologische Innovationen und nachhaltiges Wachstum. Mit dem Führungswechsel stellt Pixum die Weichen für die nächste Phase seiner langjährigen und erfolgreichen Entwicklung.

    Pressekontakt:

    Ingo Kreutz
    Mobil: +49 (0) 152 56 762 632

    Isabel Reuter
    Mobil: +49 (0) 151 46 222 912

    E-Mail: mailto:presse@pixum.com
    pixum.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24663/6289604 OTS: Pixum






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