[Im Fokus] Service Corp.: Einfach tödlich gute Geschäfte In diesem Kurzportrait geht um Service Corp. Der Anbieter von Bestattungs- und Friedhofsdienstleistungen betreibt ein Netzwerk aus knapp 1.500 Bestattungshäusern und rund 500 Friedhöfen in den USA, Kanada und Puerto Rico. Damit ist man Marktführer …



