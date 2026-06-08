[Im Fokus] Service Corp.: Einfach tödlich gute Geschäfte
In diesem Kurzportrait geht um Service Corp. Der Anbieter von Bestattungs- und Friedhofsdienstleistungen betreibt ein Netzwerk aus knapp 1.500 Bestattungshäusern und rund 500 Friedhöfen in den USA, Kanada und Puerto Rico. Damit ist man Marktführer in Nordamerika.
Die marktbeherrschende Stellung wird durch einen fragmentierten Markt und die demografische Entwicklung der kommenden Jahrzehnte mit einer alternden Gesellschaft weiter gestärkt und bietet dennoch auch künftig attraktive Wachstumschancen.
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