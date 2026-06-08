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    Studie

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    Menschen sind kooperativer als sie denken

    Für Sie zusammengefasst
    • Weltweit hohe Kooperationsbereitschaft trotz Zweifel
    • Menschen unterschätzen global die Kooperationsrate
    • In Deutschland starke Unterschätzung bei Kooperation
    Studie - Menschen sind kooperativer als sie denken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BONN (dpa-AFX) - Die Bereitschaft zur Kooperation mit Fremden ist einer Studie zufolge weltweit stark ausgeprägt. Dabei unterschätzen die meisten aber den Kooperationswillen ihrer Mitmenschen, wie die im Fachmagazin "Science" veröffentlichte Studie eines Bonn-Frankfurter Forschungsteams zeigt. Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen demnach in Deutschland.

    Die Forscher betonen, dass Kooperation eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliches Wohlergehen sei. Viele Herausforderungen ließen sich nur bewältigen, wenn Menschen bereit seien, über ihr Eigeninteresse hinaus zum Gemeinwohl beizutragen.

    Die Datengrundlage der Studie bilden nach Angaben der Universität Bonn verhaltenswissenschaftliche Experimente mit über 100.000 Personen aus 125 repräsentativen Länderstichproben. Die Studie sei die weltweit erste, die menschliche Kooperation auf global repräsentativer Basis untersuche.

    Für den guten Zweck werden Nachteile in Kauf genommen

    Im Mittelpunkt der Untersuchung stand ein weltweit einheitlich durchgeführtes Experiment: Jede teilnehmende Person wurde einer unbekannten Person aus dem eigenen Land zugeordnet, dann musste sie sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Die Option "nicht kooperieren" brachte einen sicheren Ertrag von 100 Dollar, die Option "kooperieren" dagegen nur 70 Dollar. Wenn sich jedoch beide Personen - unabhängig voneinander und ohne gemeinsame Beratung - für die Option "kooperieren" entschieden, wurden zusätzlich 400 Dollar für Maßnahmen gegen den Klimawandel gespendet. Die Teilnehmer standen also vor der Wahl zwischen einer höheren privaten oder einer gemeinschaftsorientierten Auszahlung.

    Wie sich zeigte, war eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer von durchschnittlich 69 Prozent bereit, zugunsten des Beitrags für die Klimamaßnahmen auf einen höheren Geldbetrag für sich selbst zu verzichten. Die Teilnehmer unterschätzten aber systematisch die Kooperationsbereitschaft ihrer Mitmenschen. Während die tatsächliche globale Kooperationsbereitschaft bei 69 Prozent lag, erwarteten die Befragten im Durchschnitt nur eine Kooperationsbereitschaft von 47 Prozent. Diese pessimistische Fehlwahrnehmung fand sich in 124 von 125 Ländern, sie ist also fast allgemein. Die Forscher betonen deshalb: "Wir sind als Spezies kooperativer als wir selbst glauben."

    Deutsche haben zu pessimistisches Bild von ihren Mitbürgern

    Ein auffälliges Ergebnis gab es für Deutschland. Dort wurde die Kooperationsbereitschaft der anderen besonders drastisch unterschätzt. Während tatsächlich 86 Prozent kooperierten - ein besonders hoher Anteil -, erwarteten die Teilnehmer dies nur von 47,6 Prozent - eine Unterschätzung um fast 40 Prozentpunkte.

    Wie kommt es dazu? "Meine Vermutung ist, dass wir schon eine Tendenz haben, das Glas halbleer zu sehen", sagte einer der Autoren der Studie, Armin Falk von der Universität Bonn, der Deutschen Presse-Agentur. "Das entspräche diesem Grundpessimismus, der ja auch häufig beklagt wird."

    Die wichtigste Erkenntnis aus der Studie ist für Falk jedoch diese: "Wir könnten, wenn wir weniger pessimistisch und damit realistischer wären, in einer besseren Welt leben." Viele Menschen erlägen einer kognitiven Selbsttäuschung, indem sie die anderen zu negativ einschätzten. "Und dadurch schwächen wir uns selber."/cd/DP/zb






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