ANALYSE-FLASH
UBS hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- UBS hebt Kursziel Porsche von 40 auf 60 Euro
- Aktie von Neutral auf Buy hochgestuft durch UBS
- KGV für 2030 geschätzt bei 11 gegenüber 25
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 60 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Ikone schlägt zurück", schrieb Patrick Hummel in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Der Turnaround zu alter Stärke sei zwar eine Frage von Jahren, jetzt sei allerdings aus seiner Sicht der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2030 liege mit 11 weniger als halb so hoch wie aktuell mit 25./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 47,11 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,46 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -15,09 %/+27,36 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.
meine Strategie klappt. Die 40 hat mal wieder gehalten. Hab spott billig einen schönen KO long eingesackt
Das ist keine Empfehlung für einen Börsenbrief aber ein interessanter Artikel über Porsche und Rennwagenhersteller allgemein !!!