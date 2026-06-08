Goldman senkt Evonik auf 'Neutral' - Ziel runter auf 19 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 15,55 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,25 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -9,97 %/+28,62 % bedeutet.