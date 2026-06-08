ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Evonik auf 'Neutral' - Ziel runter auf 19 Euro
- Goldman Sachs senkt Evonik Kursziel auf 19 Euro
- Evonik Aktie von Buy auf Neutral abgestuft
- Analystin sieht klaren Nachfragerückgang und Druck
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Felexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 15,55 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,25 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -9,97 %/+28,62 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 19 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Es sind nur Beiträge in deutscher Sprache zugelassen (sonst wird er beendet), sehr konsequent.
Die Hauptversammlung 2026 findet am 3. Juni 2026 als virtuelle Hauptversammlung in der Verwaltungszentrale der Evonik Industries AG in Essen statt.
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn der Evonik Industries AG für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 570.000.000,– € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 1,- €
je dividendenberechtigter Stückaktie = 466.000.000,– €
Einstellung in andere Gewinnrücklagen = 0,- €
Gewinnvortrag = 104.000.000,- €
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