GOLDMAN SACHS stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 3.080EUR auf Lang & Schwarz (07. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3500

Kursziel alt: 2900

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

