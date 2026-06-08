ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 34 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel auf 34 Euro bei Buy
- Frieden im Nahen Osten entscheidend für 2027
- Warenlagerautomatisierung in den USA als Lichtblick
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 23,22 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -9,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +47,83 %/+108,70 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 34 Euro
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Jungheinrich ist immer für Ausschläge gut, wie ein Blick auf den 5-Jahreschartg zeigt
https://www.automobil-industrie.vogel.de/natrium-ionen-akku-…
MMn langfristig gute Zeiten für Kion & Jungheinrich (Kion sehe ich etwas chancenreicher, aber volatil, Jungheinrich etwas konservativer).