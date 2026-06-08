Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 34 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 23,22 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -9,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +47,83 %/+108,70 % bedeutet.