Reisesektor vorbörslich unter Druck - Eskalation in Nahost

Zugleich gefährdet die jüngste Eskalation auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Die Ölpreise legten deswegen zum Wochenstart deutlich zu./edh/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 8,17 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,43 %/+34,49 % bedeutet.