AKTIEN IM FOKUS
Reisesektor vorbörslich unter Druck - Eskalation in Nahost
- Vorbörsliche Verluste im Reisesektor durch Nahostangst
- Tui -2,8% und Lufthansa -1,9% auf Tradegate gehandelt
- Iran und Israel lieferten gegenseitigen Raketenbeschuss
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Ängste vor einer Verschärfung der Lage in Nahost sorgten im vorbörslichen Handel bei Aktien aus dem Reisesektor für leicht überdurchschnittliche Verluste. So fielen die Papiere von Tui und Lufthansa auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag zuletzt um 2,8 beziehungsweise 1,9 Prozent.
Iran und Israel vermeldeten zuletzt gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge zur Mäßigung aufgefordert hatte. Dies weckte Befürchtungen eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern.
Zugleich gefährdet die jüngste Eskalation auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Die Ölpreise legten deswegen zum Wochenstart deutlich zu./edh/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 8,17 auf Tradegate (08. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,43 %/+34,49 % bedeutet.
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