Zur derzeitigen Bewertung würde Warren Buffet Tesla nie kaufen!

Die Analysten von J.P. Morgan unter der Leitung von Rajat Gupta, der die Tesla-Aktie im vergangenen Monat in sein Portfolio aufgenommen hat, betonten Teslas herausragende vertikale Integration von Hardware und Software. Vor diesem Hintergrund stuft das Bankhaus die Aktie von „untergewichtet“ auf „neutral“ hoch. Begründet wird dies damit, dass die Bewertung des Elektrofahrzeugherstellers zunehmend durch seine Fortschritte in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik geprägt wird und weniger von kurzfristigen Gewinnen abhängt. Das Brokerhaus weist jedoch darauf hin, dass die Umsetzungsrisiken weiterhin hoch bleiben, insbesondere im Hinblick auf behördliche Genehmigungen, Sicherheitsprüfungen und die Skalierung neuer Technologien.

Elon Musks Pläne zur Produktion humanoider Roboter und selbst fahrender Autos wirken wie eine risikoreiche Vorwärtsstrategie. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenz auch in diesen Märkten bereits deutlich gewachsen ist. Im Aktienkurs von Tesla spiegelt sich mit einem erwarteten KGV 2026 in Höhe von 343,34 deshalb viel Optimismus wider. Im Bereich der Robotertechnik muss Elon Musk noch erhebliche Fortschritte erzielen, um die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,369 Billionen US-Dollar zu rechtfertigen. Aber auch Wetten auf sinkende Kurse waren in der Vergangenheit nur selten von Erfolg gekrönt. Kurspflege und unerschütterliche Aktionäre helfen, das Papier oben zu halten. Trotzdem hat die Aktie seit dem Allzeithoch am 22. Dezember 2025 bei 498,83 US-Dollar etwas Federn lassen müssen. Momentan notiert sie rund 24 Prozent unter dem Allzeithoch bei 391,00 US-Dollar. Sinkt die Aktie in diesem Tempo weiter, könnte die Unterstützung bei 361,05 US-Dollar in den kommenden Tagen durchbrochen werden. Ein Test des Monatstiefs bei 335,14 US-Dollar ist ebenfalls wahrscheinlich. Sollten die Bullen das Ruder wieder übernehmen, ist ein Test des Allzeithochs vom 22. Dezember 2025 bei 498,83 US-Dollar im Bereich des Möglichen. Über allem hängt jedoch das Damoklesschwert hohes KGV und das Umsetzungsrisiko der Pläne in der näheren Zukunft.

Tesla, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Für die mittlere Zukunft ist die Frage erlaubt, ob die hochtrabenden Pläne von Elon Musk jemals Realität werden. Der Ausgangspunkt mit einem KGV 2026 in Höhe von aktuell 343,34 ist nicht sehr vielversprechend. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JV8B10) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Tesla, Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,53 profitieren. Das Ziel sei bei 318,07 US-Dollar angenommen (15,93 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 452,23 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,29 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JV8B10 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,60 – 9,61 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 501,35 US-Dollar Basiswert: Tesla, Inc. KO-Schwelle: 501,35 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 391,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 15,93 Euro Hebel: 3,53 Kurschance: + 66 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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