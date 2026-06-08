Goldman senkt Symrise auf 'Neutral' - Ziel runter auf 75 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 75,66 auf Tradegate (08. Juni 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,55 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -4,61 %/+8,64 % bedeutet.