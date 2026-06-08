ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Symrise auf 'Neutral' - Ziel runter auf 75 Euro
- Goldman Sachs senkt Symrise Kursziel auf 75 Euro
- Einstufung von Buy auf Neutral durch Goldman Sachs
- Fraser erwartet Abschwung und drehte Givaudan
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 75,66 auf Tradegate (08. Juni 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,55 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -4,61 %/+8,64 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 75 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ist die Aktie bereit durchzustarten?
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s