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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Schwacher Start - Zinsangst und Eskalation in Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verliert 1,3 Prozent auf 24.442 Punkte
    • MDax sinkt 1,8 Prozent auf 31.884 Punkte am Morgen
    • EuroStoxx 50 verliert 1,2 Prozent im Euroraum
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Schwacher Start - Zinsangst und Eskalation in Nahost
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 1,3 Prozent auf 24.442 Punkte und rutschte damit klar unter die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 24.706 Zählern verläuft und als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

    Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Montagmorgen 1,8 Prozent auf 31.884 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent nach unten./edh/stk


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