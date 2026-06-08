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    AKTIEN IM FOKUS

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    Ausverkauf im Chipsektor hält an - Infineon & Co weiter dabei

    Für Sie zusammengefasst
    • Globaler Ausverkauf belastet deutsche Chipwerte
    • Infineon sackte nach Rekordhoch deutlich ab
    • Nasdaq und Südkorea erleiden deutliche Verluste
    AKTIEN IM FOKUS - Ausverkauf im Chipsektor hält an - Infineon & Co weiter dabei
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag ein Stück weit auch bei deutschen Chipwerten fort. Am Freitag waren die Verluste an der US-Börse Nasdaq wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn dann teils noch stärker an den technologielastigen Börsen in Asien. Vor allem in Südkorea ging es abwärts.

    Hierzulande war der Infineon-Kurs am Freitag schon um neun Prozent abgesackt und nun ging es nochmals um bis zu vier Prozent bergab. Zuletzt wurden die Titel zwei Prozent tiefer zu 75,80 Euro gehandelt. Nachdem sich der Kurs des Chipkonzerns in diesem Jahr mehr als verdoppelt und zuletzt mit 88,46 Euro ein Rekordhoch erreicht hatte, summiert sich der Rückschlag bei den Papieren nun schon auf mehr als 14 Prozent.

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    Auch Unternehmen, die mit der Chipbranche in direkter Verbindung stehen, leiden neuerdings. Der Waferhersteller Siltronic und die Ausrüsterfirmen Aixtron , PVA Tepla und Suss Microtec verloren, die Kurse sanken am Montag im Größenbereich von 2,7 bis 5,8 Prozent.

    Der Marktbeobachter Stephen Innes sprach von einem "schwarzen Montag" in Südkorea, wo der Handel eine Zeit lang wegen der Turbulenzen pausierte. Der Kospi bewegte sich dann zuletzt in Seoul mit mehr als acht Prozent im Minus nach etwa neun Prozent im frühen Handel. "Wenn sich der heißeste Tummelplatz plötzlich in eine hektische Fluchtsituation verwandelt, bleibt das den Händlern nicht verborgen", erklärte der Managing Partner bei SPI Asset Management.

    An der New Yorker Nasdaq waren die Kursverluste am Freitag auf fast fünf Prozent ausgeweitet worden. Die zuletzt besonders heiß gelaufenen Aktien der Chipkonzerne ARM , Marvell , Micron und AMD waren dort mit besonders hohen Kursverlusten aufgefallen. Befeuert worden war die Bewegung auch von einem soliden Jobbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihren Leitzins erhöhen wird./tih/la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 411 auf Tradegate (08. Juni 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -12,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 881,21 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -81,96 %/-31,05 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von AIXTRON: ob der Aufwärtstrend hält und ob die 50–51€-Unterstützung trägt; technische Anmerkungen, Kurs teils unter 9‑Tage‑Linie, 21‑Tage bei ~52€, Debatte über ein mögliches Ziel um 40€ (Crash der AI‑Blase vs. Unwahrscheinlichkeit). Erwähnt werden Put-/Turbo‑Put‑Käufe mit geringem Umsatz sowie positive fundamentale Einflüsse durch den Halbleiterboom.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

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