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    Besonders beachtet!

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    Air Liquide Aktie tiefrot - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Air Liquide Aktie, bisher, um -9,21 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Air Liquide Aktie.

    Besonders beachtet! - Air Liquide Aktie tiefrot - 08.06.2026
    Foto: eyewave - stock.adobe.com

    Air Liquide ist ein weltweit führender Industriegase-Konzern (u.a. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff) für Industrie, Gesundheit und Elektronik. Starke Position in Europa/Global Top 3. Wichtige Konkurrenten: Linde, Air Products, Messer. Stärken: breites Kundenportfolio, langfristige Lieferverträge, hohe Eintrittsbarrieren, Technologieführerschaft bei Wasserstoff- und Dekarbonisierungslösungen.

    Air Liquide aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Air Liquide Aktie. Mit einer Performance von -9,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,74 %, geht es heute bei der Air Liquide Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Air Liquide-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,96 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Air Liquide Aktie damit um +1,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Air Liquide auf +12,38 %.

    Während Air Liquide deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %. Damit gehört Air Liquide heute zu den auffälligeren Werten.

    Air Liquide Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,45 %
    1 Monat +1,44 %
    3 Monate +3,96 %
    1 Jahr -2,22 %
    Stand: 08.06.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Air Liquide Aktie

    Es gibt 579 Mio. Air Liquide Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,08 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Air Products & Chemicals und Co.

    Air Products & Chemicals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,94 %.

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    Ob die Air Liquide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Liquide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Air Liquide

    -9,91 %
    -7,23 %
    -6,75 %
    +0,23 %
    -8,49 %
    +6,58 %
    +30,34 %
    +140,17 %
    +627,08 %
    ISIN:FR0000120073WKN:850133
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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