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    Milliardenofferte

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    US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ingredion bietet 615 Pence je Aktie in Angebot
    • 595 Pence bar plus bis zu 20 Pence Dividende
    • Aktien stiegen 13% auf 556 Pence Genehmigungsrisiko
    Milliardenofferte - US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WESTCHESTER/LONDON (dpa-AFX) - Der US-Rivale Ingredion will den britischen Spezialzutatenhersteller Tate & Lyle für 2,7 Milliarden britische Pfund (3,1 Mrd Euro) übernehmen. Das in Westchester im US-Bundesstaat Illinois ansässige Unternehmen bietet 615 Pence pro Aktie, wie es aus einer Mitteilung am Montag hervorgeht. Dieser Betrag setzt sich aus 595 Pence in bar und bis zu 20 Pence an Dividenden zusammen. Tate & Lyle hatte bereits im Mai erklärt, dass sich Ingredion in Gesprächen über eine mögliche Übernahme in Höhe des am Montag veröffentlichten Gebots befinde.

    Tate & Lyle ist eines der ältesten börsennotierten Unternehmen in Großbritannien und begann Ende des 19. Jahrhunderts als Zuckerraffinerie. Das Unternehmen verkaufte das Zuckergeschäft im Jahr 2010, um sich auf Zuckerersatzstoffe zu konzentrieren. Die Anteile von Tate & Lyle legten am Montag in den ersten Handelsminuten rund 13 Prozent auf 556 Pence zu, lagen damit aber weiter deutlich unter dem von Ingredion angebotenen Preis. Analysten führten dies auf Sorgen mit Blick auf die wettbewerbsrechtliche Genehmigung der Offerte zurück.

    Seit dem Bekanntwerden des Interesses von Ingredion im Mai verteuerten sich die Anteile von Tate & Lyle um rund die Hälfte. Der Börsenwert des Unternehmens sank dagegen seitdem leicht auf 6,3 Milliarden Dollar oder umgerechnet rund 4,7 Milliarden Pfund./mne/err/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ingredion Aktie

    Die Ingredion Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 87,50 auf Tradegate (08. Juni 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ingredion Aktie um -0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ingredion bezifferte sich zuletzt auf 5,52 Mrd..

    Ingredion zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.






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