Infineon Technologies - Aktie gewinnt kräftig - 08.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +4,51 % auf 77,80€ zulegen. Das sind +3,36 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 77,80€, mit einem Plus von +4,51 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Infineon Technologies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -10,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,69 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +93,43 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,91 % 1 Monat +23,69 % 3 Monate +87,22 % 1 Jahr +104,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 08.06.2026, 09:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineon-Aktien: Der Kursverlauf wird als volatil gesehen, mit der Aussicht auf ein Überschießen nahe 90 EUR und Risiken unter 80 EUR durch Chip-Sektor-Rotation nach starken US-Daten. Die Bewertung wird heftig diskutiert: Langfristig könnte KI-Wachstum ein höheres KGV rechtfertigen, während technische Drawdowns eine Konsolidierung nahelegen.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,67 Mrd. € wert.

Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag ein Stück weit auch bei deutschen Chipwerten fort. Am Freitag waren die Verluste an der US-Börse Nasdaq wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn …

Mit 14 Monaten steilem Aufstieg der NASDAQ von über 100 % feierten die Börsianer die neue Ära der KI-Rechenzentren und der damit verbundenen Chip-Phantasie. Zur allgemeinen Euphorie gesellte sich auch noch die Schließung der Straße von Hormus, die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,49 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,94 %. ON Semiconductor legt um +2,73 % zu NIO notiert im Plus, mit +2,04 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.