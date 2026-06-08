Iran feuert erneut Raketen auf Israel
Für Sie zusammengefasst
- Raketenbeschuss aus dem Iran löste Alarm in Israel
- In Zentrum und Norden Aufruf zum Schutzraum
- Menschen durften Schutzräume später wieder verlassen
Foto: Siarhei - 356130783
TEL AVIV (dpa-AFX) - In Israel gab es nach erneutem Raketenbeschuss aus dem Iran am Vormittag wieder Alarm. In vielen Orten im Zentrum und im Norden des Landes waren die Einwohner aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Inzwischen durften die Menschen diese wieder verlassen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/stk
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