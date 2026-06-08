Chips – das Öl der Weltwirtschaft

Die großen Chipkonzerne gehören derzeit zu den stärksten Treibern der Aktienmärkte. Im Zentrum des Booms steht der Chip-Hunger von Hyperscalern wie Microsoft, Google, Meta oder Amazon, die Milliarden in Rechenzentren investieren. Branchenprimus Nvidia hat sich dabei zum wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt (Marktkapitalisierung über 5 Billionen Dollar). Doch nicht nur die Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren steigt. Stark gefragt sind auch Speicherchip-Hersteller, weil moderne KI-Systeme enorme Datenmengen verarbeiten müssen. ASML dagegen ist weniger zyklisch, eher ein Infrastrukturwert der KI-Branche, da jede neue Chipgeneration mehr ASML-Technologie benötigt. Das Unternehmen mit dem Marktwert von rund 300 Mrd. Euro profitiert von seiner de facto Monopolstellung bei Lithografie-Maschinen. Auch Applied Materials liefert Maschinen, mit denen Speicher- und Logikchips produziert werden. Wenn Micron, Samsung oder TSMC ihre Fabriken ausbauen, profitiert Applied nahezu automatisch. Deloitte erwartet, dass die weltweiten Halbleiterumsätze 2026 auf rund 975 Mrd. US-Dollar steigen und sich bis 2036 verdoppeln könnten. Gleichzeitig warnen Analysten vor hohen Bewertungen und möglichen Übertreibungen.

Das Anlegermagazin Börse Online hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die westliche Chip-Industrie investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den Börse Online Chip Power Index mit der ISIN DE000DA0ABM7. Der Börse Online Chip Power NTR Index ist kein klassischer Index, sondern basiert auf einem statischen Aktienkorb von 15 handverlesenen Top-Playern der Branche: Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials, ASML Holding, Infineon, Intel, Kla Corp, Marvell Technology, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics GDRs, STMicroelectronics, Synopsys, Taiwan Semiconductor (TSMC) und Texas Instruments. Die aktuellen Gewichtungen können auf der Webseite von Solactive unter der ISIN des Index (DE000SL0FTE5) nachvollzogen werden. Ein Rebalancing (Gleichgewichtung) der Komponenten erfolgt zweimal jährlich im April und Oktober. Anleger sind zu ca. 80 Prozent in US-Dollar investiert. Daher ist ein Wechselkursrisiko in die Investitionsüberlegungen einzubeziehen. Da der Index als Net-Total-Return-Index konzipiert ist, werden Netto-Dividenden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a., der Spread bei 0,55 Prozent (0,15 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Investment Story ist eine Wette auf den Ausbau der KI-Infrastruktur, da Megatrends wie KI und autonomes Fahren, aber auch Re-Shoring für langfristige und nachhaltige Wachstumsperspektiven von Chip-Unternehmen sprechen. Das Open-End-Zertifikat ermöglicht Anlegern ein einigermaßen diversifiziertes Investment in die (westlichen) Top-Player der Branche.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Börse Online Chip Power Index oder von Anlageprodukten auf den Börse Online Chip Power Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de