Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 190 Euro

Da der Flugzeugproduzent den Absatz gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern konnte und die Dynamik auch im zweiten Quartal anhalten sollte, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 200 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Zwischenhoch von Anfang Mai bei 190 Euro erholen kann.

Der Kurs der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) geriet nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,25 Euro bis Ende März massiv unter Druck. Nachdem die Aktie bei 157 Euro ihre Talfahrt beendete und danach kurzfristig auf 190 Euro zulegen konnte, gab die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 175,10 Euro nach.

Call-Optionsschein mit Strike bei 180 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 180 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ3U6A3, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 175,10 Euro mit 1,10 – 1,12 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 190 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,75 Euro (+56 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 160,879 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 160,879 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN7FL71, wurde beim Airbus-Kurs von 175,10 Euro mit 1,50 – 1,51 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 190 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,91 Euro (+93 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 155,874 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 155,874 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ5YCB7, wurde beim Airbus-Kurs von 175,10 Euro mit 1,98 – 1,99 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,41 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.