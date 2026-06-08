Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 08.06. - ATX schwach -1,64 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.542,57 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,18 %, Siemens Energy +1,55 %, RWE +1,50 %
Flop-Werte: Vonovia -1,80 %, Symrise -1,41 %, Beiersdorf -1,09 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.139,79 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,97 %, Porsche AG +3,72 %, Nordex +3,68 %
Flop-Werte: Lanxess -5,55 %, CTS Eventim -3,73 %, Jungheinrich -2,30 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:21) bei 4.046,29 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,18 %, AIXTRON +4,97 %, SUESS MicroTec +4,34 %
Flop-Werte: Ottobock -2,94 %, Evotec -2,25 %, Nagarro -1,94 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:20) bei 6.013,36 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,18 %, ENI +2,17 %, ASML Holding +1,72 %
Flop-Werte: Air Liquide -9,80 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,81 %, Intesa Sanpaolo -3,35 %
Der ATX steht bei 5.984,85 PKT und verliert bisher -1,64 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,99 %, EVN +0,96 %, Erste Group Bank +0,54 %
Flop-Werte: OMV -6,64 %, PORR -2,21 %, Raiffeisen Bank International -2,14 %
Der SMI steht bei 13.287,51 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Swisscom +1,75 %, ABB +1,74 %, Givaudan +0,86 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,02 %, Sika -0,89 %, Holcim -0,66 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.168,07 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,73 %, ORANGE +2,54 %, Thales +1,62 %
Flop-Werte: Air Liquide -9,80 %, Compagnie de Saint-Gobain -3,81 %, SAFRAN -1,35 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.079,94 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +3,45 %, Telia Company +2,58 %, ABB +1,74 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,23 %, Nordea Bank Abp -0,93 %, AstraZeneca -0,90 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.870,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,28 %, Coca-Cola HBC +0,76 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,51 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,14 %, Jumbo -2,44 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,04 %
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