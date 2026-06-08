Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm

Am Sonntagabend war der Flugbetrieb nach einem Feueralarm im Tower etwa zwei Stunden eingestellt worden. Nach Angaben des Sprechers wurden daraufhin 40 Flüge zu Ausweichflughäfen umgeleitet, etwa nach Frankfurt/Main, Linz, Nürnberg oder Prag. 24 davon seien noch im Laufe des Abends zurück nach München geflogen. Insgesamt hätten die Airlines nach dem Vorfall am Abend rund 40 Flüge annulliert.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Flughafen München ist der Flugverkehr am Tag nach einem Brandalarm planmäßig gestartet. "Der Flugbetrieb ist normal angelaufen und es gibt aktuell keine Störungen", teilte ein Sprecher des Airports mit. Insgesamt waren am Montag knapp 1.000 Flugbewegungen - das meint alle Starts und Landungen zusammen - geplant.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Brandgeruch im Tower



Der Flughafen hatte zuvor mitgeteilt: "Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert." Die Flugsicherung stoppte daraufhin sofort den Flugbetrieb, außerdem wurde die Flughafenfeuerwehr alarmiert.

Rund zwei Stunden später gab es allerdings bereits wieder einzelne Starts am Airport. Als Ursache des Alarms wurde ein Defekt in einem Lüfter entdeckt, ein Bauteil wurde ausgewechselt. Ein offenes Feuer soll es nicht gegeben haben.

Nachtflugverbot zeitweise ausgesetzt



Wichtigste Fluggesellschaft in München ist die Lufthansa . Die bayerische Landeshauptstadt ist neben Frankfurt/Main eines der beiden Drehkreuze des Unternehmens für den weltweiten Flugverkehr.

Am Münchner Flughafen gilt ein Nachtflugverbot für den regulären Passagierverkehr zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens. Der Flughafen wollte aber noch in der Nacht möglichst viele Flüge abfertigen. Das Flugverbot wurde dafür speziell bis 1.30 Uhr am Montagmorgen ausgesetzt.

"Die Notfallpläne haben gegriffen", sagte der Flughafensprecher. "Nach Feststellung des Brandgeruchs hat die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen den Tower evakuiert. Dies hat geordnet und zügig stattgefunden." Es seien in kürzester Zeit ausreichend Einsatzkräfte vor Ort gewesen. "Auch das Bodenpersonal am Airport war ausreichend vorhanden, damit die verspäteten Flüge entsprechend abgearbeitet werden konnten."/aro/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 67,20 auf Tradegate (08. Juni 2026, 10:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,90 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,89 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,17 %/-4,19 % bedeutet.



