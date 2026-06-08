Goldman dreht Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3500 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 3.127 auf Lang & Schwarz (08. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 29,09 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.217,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -7,49 %/+14,05 % bedeutet.