ANALYSE-FLASH
Goldman dreht Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3500 Franken
- Goldman Sachs hebt Givaudan-Kursziel auf 3500
- Analystin dreht Einstufung Givaudan von Sell zu Buy
- Fraser sieht Abschwung, Givaudan als Chance
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 3.127 auf Lang & Schwarz (08. Juni 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 29,09 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.217,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -7,49 %/+14,05 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 3500 Euro