Goldproduzent mit starkem Potenzial!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 10.06.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Senegal gilt seit vielen Jahren als ein wichtiges Goldland Westafrikas. Die Region um Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Diamba Sud-Projekt im Osten des Landes, nahe der Grenze zu Mali, ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie innerhalb des bekannten Kéniéba-Kédougou-Goldgebiets liegt. Diese geologische Goldprovinz erstreckt sich über Ost-Senegal, West-Mali und zählt zu den bedeutenden goldführenden Regionen Westafrikas. In diesem Umfeld befinden sich mehrere bedeutende Goldlagerstätten.

In diesem Umfeld befinden sich mehrere bedeutende Goldlagerstätten und internationale Bergbauunternehmen suchen dort seit Jahren nach neuen Vorkommen und entwickeln Projekte. Der Elefant im Raum ist Endeavour Mining als Betreiber der Sabodala-Massawa-Goldmine, einer der wichtigsten produzierenden Goldminen Senegals.

Diamba Sud ist aus Anlegersicht vor allem wegen seiner abgegrenzten Goldressourcen interessant. Nach Unternehmensangaben von Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) weist das Projekt per 16. Januar 2026 rund 1,254 Millionen Unzen Gold in der Kategorie ‚Indicated‘ sowie rund 77.000 Unzen Gold in der Kategorie ‚Inferred‘ aus.

Fortuna Mining sieht in Diamba Sud einen potenziell wichtigen künftigen Produktionsbaustein. Eine endgültige Bauentscheidung steht jedoch noch aus und hängt unter anderem von der Machbarkeitsstudie, Genehmigungen, Finanzierung, Baukosten, Rohstoffpreisen und operativer Umsetzung ab.

International aufgestellter Edelmetallproduzent mit Goldfokus!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) mit Hauptsitz in Vancouver ist ein kanadischer Mid-Tier-Edelmetallproduzent mit Minen in Argentinien, Côte d’Ivoire und Peru sowie Entwicklungs- und Explorationsprojekten in Westafrika und Südamerika. Das Unternehmen entstand ursprünglich als Silberproduzent, hat sich in den vergangenen Jahren aber deutlich stärker in RichtungGoldproduktion entwickelt. Vor allem Séguéla in Côte d’Ivoire, Lindero in Argentinien und Caylloma in Peru bilden heute die operative Basis. Silber, Blei und Zink bleiben als zusätzliche Erlösquellen wichtig, der Schwerpunkt des Konzerns liegt inzwischen jedoch klar auf Gold.

Vom Silberproduzenten zum goldfokussierten Edelmetallproduzenten!

Ein zentraler Wachstumsmotor des Konzerns ist die Séguéla-Goldmine an der Elfenbeinküste. Sie entwickelte sich seit Produktionsbeginn schnell zu einem wichtigen Gewinn- und Cashflow-Bringer des Unternehmens. Für das Jahr 2026 erwartet Fortuna dort eine Goldproduktion von etwa 160.000 bis 170.000 Unzen.

Quelle: Fortuna Mining

Gleichzeitig arbeitet man an der Erweiterung der Verarbeitungsanlage. Nach Unternehmensangaben könnte Séguéla dadurch mittelfristig auf eine jährliche Goldproduktionvon mehr als 200.000 Unzen ausgerichtet werden. Besonders im Fokus steht die Sunbird-Lagerstätte, deren Ressourcen- und Reservenbasis zuletzt deutlich ausgeweitet wurde.

Quelle: Fortuna Mining

Lindero in Argentinien ist eine weitere zentrale Mine. Für 2026 prognostiziert Fortuna Mining (WKN: A40CFY) dort eine Produktion zwischen 92.000 und 102.000 Unzen Gold. Lindero arbeitet mit einem Heap-Leach-Verfahren, bei dem Gold mittels Auslaugung aus dem Gestein gewonnen wird. Die Mine spielt eine wichtige Rolle für den Cashflow des Unternehmens, obwohl Kosten und steuerliche Rahmenbedingungen in Argentinien ein wichtiger Risikofaktor bleiben.

Caylloma in Peru ist im Silberbereich relevant. Diese Untertagemine produziert neben Silber auch Blei und Zink. Für 2026 erwartet Fortuna Mining dort rund 0,8 bis 1,0 Millionen Unzen Silber sowie zusätzliche Mengen an Blei und Zink. Obwohl Silber heute nicht mehr das Hauptgeschäft darstellt, sorgt Caylloma weiterhin für Diversifikation innerhalb des Portfolios.

Diamba Sud im Senegal ist ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt in Westafrika. Die PEA vom Oktober 2025 weist auf Basis eines Goldpreises von 2.750 US-Dollar je Unze robuste Projektkennzahlen aus, darunter einen Nachsteuer-NPV5 von 563 Millionen US-Dollar und eine Nachsteuer-IRR von 72 %. Die Machbarkeitsstudie könnte schon gegen Ende des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen werden, auf die hin dann eine endgültige Bauentscheidung folgen könnte. Bei positiver Entscheidung würde Fortuna einen Bau ab dem vierten Quartal 2026 und einen ersten Goldguss im zweiten Quartal 2028 anstreben.

Rekord-Cashflow, Westafrika-Expansion und die Zukunft von Fortuna Mining!

Das erste Quartal 2026 verlief für Fortuna Mining (WKN: A40CFY) operativ und finanziell stark. Das Unternehmen meldete aus fortgeführten Aktivitäten 72.872 Goldäquivalent-Unzen und bestätigte seine Jahresprognose von 281.000 bis 305.000 Goldäquivalent-Unzen. Besonders Séguéla und Lindero trugen zu den guten Ergebnissen bei, wozu sich obendrein noch das hohe Goldpreisniveau gesellte.

Finanziell erzielte Fortuna im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 342,5 Millionen US-Dollar. Der bereinigte zurechenbare Nettogewinn lag bei 111,0 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,36 US-Dollar je Aktie. Der operative Cashflow vor Working-Capital-Veränderungen erreichte 213,3 Millionen US-Dollar, der freie Cashflow aus laufendem Geschäft 174,0 Millionen US-Dollar. Die Liquidität stieg zum 31. März 2026 auf 815,9 Millionen US-Dollar, darunter 665,9 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln. Diese Kennzahlen unterstreichen die derzeit starke Finanzlage des Unternehmens.

Kostenentwicklung bleibt ein wichtiger Beobachtungspunkt. Die konsolidierten Cash Costs lagen im ersten Quartal 2026 bei 951 US-Dollar je Goldäquivalent-Unze und damit unter dem Wert des Vorquartals von 971 US-Dollar. Die AISC stiegen dagegen auf 2.107 US-Dollar je Goldäquivalent-Unze. Gründe waren unter anderem höhere Lizenzabgaben, Investitionen und Betriebskosten. Aufgrund des hohen Goldpreises blieb die Profitabilität dennoch robust.

Strategisch verfolgt Fortuna Mining das Ziel, die Goldproduktion in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Die geplante Séguéla-Erweiterung und eine mögliche Entwicklung von Diamba Sudkönnten Fortuna perspektivisch in Richtung einer jährlichen Goldproduktion von rund 500.000 Unzen führen. Diese Zielgröße ist jedoch nicht garantiert und hängt von Investitionsentscheidungen, Genehmigungen, Baufortschritt, Kosten, Rohstoffpreisen und operativer Umsetzung ab.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-the-record-cas ...

Fazit: Solide Basis trifft auf attraktives Wachstumspotenzial!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) hat sich erfolgreich vom Silberproduzenten zu einem international aufgestellten, goldfokussierten Edelmetallunternehmen entwickelt. Die starken Q1-2026-Zahlenmit hohem Gewinn, sehr kräftigem Cashflow und komfortabler Liquidität zeigen eine finanziell starke Phase. Zusätzlich eröffnen die Séguéla-Erweiterung und Diamba Sud zusätzliche Wachstumsoptionen.

Gleichzeitig bleibt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) stark abhängig vom Goldpreis, von Kosten, Wechselkursen, Genehmigungen sowie von politischen und operativen Entwicklungen in den Förder- und Projektländern. Aus heutiger Sicht zählt Fortuna zu den interessanten mittelgroßen Edelmetallproduzenten mit solider operativer Basis, starker Bilanz und nachvollziehbarem Expansionspotenzial.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Fortuna Mining Corp. - Q1-2026-Finanz- und Produktionsergebnisse vom 06.05.2026; Fortuna Mining Corp. - Production and Cost Guidance 2026; Fortuna Mining Corp. - Diamba Sud Gold Project / Technical Report, effektives Datum 15.10.2025, aktualisierte Ressourcenbasis per 16.01.2026; Fortuna Mining Corp. Unternehmenspräsentation; SRC Research und eigene redaktionelle Einordnung. Intro-Bild: Symbolbild ; KI-generiert

Dieser Werbeartikel wurde am 08.06.2026 im Auftrag der Swiss Resource Capital AG redaktionell erstellt.

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