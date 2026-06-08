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    AKTIE IM FOKUS

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    CTS Eventim sacken ab wegen Pessimismus von Exane

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurs rutscht um über vier Prozent auf 52 Euro
    • Analyst senkte Votum auf Underperform wegen Markt
    • Jahresminus etwa ein Drittel Kursziel 54 Euro gesenkt
    AKTIE IM FOKUS - CTS Eventim sacken ab wegen Pessimismus von Exane
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von CTS Eventim nähert sich am Montag in einem schwachen Marktumfeld dem Tief seit 2022. Den Anstoß für einen Kursrutsch um mehr als vier Prozent auf 52 Euro gab eine Abstufung durch die Experten von Exane BNP.

    Christoph Blieffert von der französischen Investmentbank senkte sein Votum auf "Underperform" in Erwartung eines sich ändernden Geschäftsumfelds am deutschen Ticketing-Markt. Die CTS-Aktien weiteten ihr Jahresminus damit auf etwa ein Drittel aus. Das bisherige Jahrestief aus dem März liegt bei 48,68 Euro. Weniger kosteten die Papiere letztmals im November 2022.

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    Blieffert sieht die Gefahr, dass das Unternehmen weiterhin Marktanteile bei Großveranstaltungen in Deutschland einbüßt. Längerfristig befürchtet er, dass Ticket-Marktplätze zusätzlich an Bedeutung verlieren und außerdem werde der Druck größer, dass sich CTS stärker im Bereich der Veranstaltungsstätten engagiert.

    Auch wenn die Aktien zuletzt bereits Schwäche gezeigt hätten, sollten sie laut Blieffert unter Druck bleiben in Erwartung gebremstem Wachstums und wegen des immer kapitalintensiveren Geschäftsmodells. Das Kursziel senkte der Experte mit 54 Euro auf ein Niveau knapp über dem aktuellen Kurs. Sein bisheriges Votum lautete "Neutral"./tih/ag/stk

    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 52,35 auf Tradegate (08. Juni 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -18,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +79,22 %/+90,66 % bedeutet.




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