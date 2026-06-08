AKTIE IM FOKUS
CTS Eventim sacken ab wegen Pessimismus von Exane
- Kurs rutscht um über vier Prozent auf 52 Euro
- Analyst senkte Votum auf Underperform wegen Markt
- Jahresminus etwa ein Drittel Kursziel 54 Euro gesenkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von CTS Eventim nähert sich am Montag in einem schwachen Marktumfeld dem Tief seit 2022. Den Anstoß für einen Kursrutsch um mehr als vier Prozent auf 52 Euro gab eine Abstufung durch die Experten von Exane BNP.
Christoph Blieffert von der französischen Investmentbank senkte sein Votum auf "Underperform" in Erwartung eines sich ändernden Geschäftsumfelds am deutschen Ticketing-Markt. Die CTS-Aktien weiteten ihr Jahresminus damit auf etwa ein Drittel aus. Das bisherige Jahrestief aus dem März liegt bei 48,68 Euro. Weniger kosteten die Papiere letztmals im November 2022.
Blieffert sieht die Gefahr, dass das Unternehmen weiterhin Marktanteile bei Großveranstaltungen in Deutschland einbüßt. Längerfristig befürchtet er, dass Ticket-Marktplätze zusätzlich an Bedeutung verlieren und außerdem werde der Druck größer, dass sich CTS stärker im Bereich der Veranstaltungsstätten engagiert.
Auch wenn die Aktien zuletzt bereits Schwäche gezeigt hätten, sollten sie laut Blieffert unter Druck bleiben in Erwartung gebremstem Wachstums und wegen des immer kapitalintensiveren Geschäftsmodells. Das Kursziel senkte der Experte mit 54 Euro auf ein Niveau knapp über dem aktuellen Kurs. Sein bisheriges Votum lautete "Neutral"./tih/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 52,35 auf Tradegate (08. Juni 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -18,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,29 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +79,22 %/+90,66 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auch Echtgeld TV ist sehr stark überzeugt von dem Wert und bei 55,55 eingestiegen. Einen Preisalarm hat Tobias Kramer bei 49 gesetzt.
Nun liegen lassen und freuen die nächsten Jahre.
Die Investitionen in neue Hallen und Bühnen wird sich auszahlen auf lange Sicht.
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.