Matador: Jetzt kommt Schwung rein

Inzwischen ist die Marktlage ganz anders: Die US-Techwerte haben eine lange und steile Rally hinter sich, die trotz des jüngsten Rückschlags hohe Kursgewinne eingebracht hat. Das Bewertungsniveau ist daher attraktiv, was jetzt zu vermehrten IPO-Aktivitäten aus dem Sektor führt. Das markanteste Beispiel aktuell: SpaceX.

Bei der Aktie von Matador Secondary Private Equity ging es in den letzten Monaten tendenziell abwärts. Das lag auch an den Geschäftsresultaten aus 2025, die unter negativen Währungseinflüssen gelitten haben. Aber auch die Fondserträge im Kerngeschäft waren rückläufig, da die US-Zollpolitik im zweiten Quartal einen Marktdip ausgelöst hatte, dessen Folgewirkungen im Private-Equity-Markt bis Jahresende bei Matador nicht mehr vollständig aufgeholt wurden.

Ein Erfolg des IPOs ist aus unserer Sicht sehr wahrscheinlich, und das wäre auch für Matador Secondary Private Equity ein Erfolg. Denn über Fonds aus dem Portfolio ist das Unternehmen indirekt beteiligt, so dass das Management bei einem Börsengang zu den sich abzeichnenden Konditionen mit Zusatzerträgen für das Fondsgeschäft von 2 Mio. Schweizer Franken rechnet.

Das dürfte den Effekt aus dem ohnehin positiven Umfeld nach unserer Einschätzung noch weiter verstärken. Und das macht sich jetzt auch im Aktienkurs bemerkbar, der zuletzt die Trendwende nach oben geschafft hat. Der positive Newsflow aus dem IPO-Umfeld verspricht hier noch weitere Impulse (aktien-globlal.de, erstellt 08.06.26, 10:13 Uhr, veröffentlicht 08.06.26, 10:16 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Matador Secondary Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 4,22EUR auf Lang & Schwarz (08. Juni 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.