PVA TePla - Aktie gewinnt kräftig - 08.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die PVA TePla Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,46 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +0,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,77€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PVA TePla investiert war, konnte einen Gewinn von +49,41 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -9,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PVA TePla um +72,17 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,73 % 1 Monat -2,33 % 3 Monate +49,41 % 1 Jahr +124,74 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 08.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 881,31 Mio.EUR € wert.

Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel um 0,8 Prozent auf 24.553 Punkte und rutschte damit klar unter die …

Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf setzt sich am Montag ein Stück weit auch bei deutschen Chipwerten fort. Am Freitag waren die Verluste an der US-Börse Nasdaq wegen Gewinnmitnahmen immer größer geworden und dies zeigte sich zu Wochenbeginn …

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,87 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +5,07 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.