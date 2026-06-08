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    Chartanalyse

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    Hannover Rück: Aufwärtstrend intakt, doch Korrektur bremst Rallye

    Die Aktie der Hannover Rück hat ihren Höhenflug vorerst beendet: Nach einem Drei-Jahres-Hoch im Frühjahr 2025 dominiert nun eine ausgedehnte Korrektur. Der Kurs steckt im Mittelfeld der Spanne fest – zwischen soliden Unterstützungen und hartnäckigen Widerständen.

    Chartanalyse - Hannover Rück: Aufwärtstrend intakt, doch Korrektur bremst Rallye
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Stabiler Aufwärtstrend mit deutlicher Konsolidierung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie der Hannover Rück einen klaren Aufwärtstrend. Vom Tiefpunkt bei 187,45 Euro im Juli 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte Anfang Mai 2025 ein Drei-Jahres-Hoch bei 294,20 Euro. Auf diese dynamische Rally folgte jedoch eine ausgedehnte Konsolidierungsphase: Seit Mitte 2025 pendelt die Aktie in einer breiten Spanne und hat einen Teil der vorherigen Gewinne wieder abgegeben. Charttechnisch bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt, wird aber aktuell von einer spürbaren Korrektur überlagert, die den Kurs in die mittleren Regionen der Drei-Jahres-Range zurückgeführt hat.

    Aktueller Kurs im Mittelfeld der Drei-Jahres-Spanne

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 226,40 Euro (Stand 05.06.2026). Damit notiert die Hannover-Rück-Aktie rund 36 Prozent über dem Drei-Jahres-Tief von 187,45 Euro, aber zugleich deutlich unter dem Rekordhoch von 294,20 Euro. Im Drei-Jahres-Korridor bewegt sich der Wert damit im unteren Mittelfeld: Die starke Aufwärtsbewegung bis Frühjahr 2025 ist zwar noch klar erkennbar, doch die anschließende Korrektur hat den Kurs spürbar von den Höchstständen entfernt. Für Anleger bedeutet das eine Phase der Neuorientierung zwischen Gewinnmitnahmen und der Suche nach einer tragfähigen Bodenbildung.

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    200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Korrekturmodus

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Daten näherungsweise im Bereich von rund 260 Euro. Damit handelt die Aktie mit ihrem aktuellen Kurs von 226,40 Euro etwa 13 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Charttechnisch ist das ein klares Zeichen für einen übergeordneten Korrekturmodus: Der zuvor etablierte Aufwärtstrend hat an Dynamik verloren, und die Bären haben kurzfristig die Oberhand gewonnen. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt die technische Großwetterlage eher neutral bis leicht negativ, auch wenn der langfristige Trendkanal noch nicht verletzt ist.

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    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Marktumfeld

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 225 Euro eine erste wichtige Unterstützung herausgebildet, die in den letzten Handelstagen mehrfach angelaufen wurde. Fällt diese Zone, rückt der Bereich zwischen 215 und 220 Euro in den Fokus, der bereits im Sommer 2024 als Auffanglinie diente. Darunter wäre der langfristige Unterstützungsbereich zwischen 190 und 200 Euro aus dem Jahr 2023 die nächste markante Haltezone. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 240 und 245 Euro auf einen spürbaren Widerstand, wo in den vergangenen Monaten wiederholt Drehpunkte lagen. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre der Bereich 255 bis 265 Euro die nächste Hürde, bevor das Drei-Jahres-Hoch bei 294,20 Euro als übergeordneter Widerstand in den Blick rückt.

    Hannover Rueck

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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