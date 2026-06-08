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    Videoausblick

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    SpaceX-Börsengang Auslöser für Platzen der KI-Blase?

    Das IPO von SpaceX fungiert wie ein Liquiditäts-Absauger - da die Firma von Elon Musk eine große Gewichtung etwa im Nasdaq haben wird (mit einer Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar), müssen institutionelle Inv

    Bringt der gigantische Börsengang von SpaceX die KI-Blase zum Platzen? Das IPO von SpaceX fungiert wie ein Liquiditäts-Absauger - da die Firma von Elon Musk eine große Gewichtung etwa im Nasdaq haben wird (mit einer Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar), müssen institutionelle Investoren andere Aktien verkaufen, wenn sie den Index abbilden. Also werden vor allem jene KI-Aktien verkauft, die zuletzt besonders explodiert waren (Micron, Scandisk etc.). Fakt ist: die KI-Hyperscaler greifen nun zurück auf ihre Aktionäre, um die gigantischen Investitionen zu finanzieren - aber wo bleibt der absehbare Gewinn aus diesen Investitionen? Damit trifft Euphorie auf Realität - hat jetzt die große Enthebelung begonnen? Der Ölpreis deutlich höher, nachdem der Iran-Konflikt wieder eskaliert - das zieht die Kapitalmarkt-Zinsen nach oben, was wiederum Gift für die KI-Blase ist..

    Hinweise aus Video:

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    2. Absturz der Aktienmärkte: Ist das der Wendepunkt?

     

    Das Video "SpaceX-Börsengang Auslöser für Platzen der KI-Blase? " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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