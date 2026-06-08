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    Börse Stuttgart / TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...

    Für Sie zusammengefasst
    • TARGOBANK nutzt entgeltfreie Plattform TradeREBEL
    • Handel von 7:30 bis 22:00 mit rund 6.000 Produkten
    • Börsliche Plattform mit Vor- und Nachhandelstransparenz
    OTS - Börse Stuttgart / TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...
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    TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform TradeREBEL der Boerse Stuttgart Group an
    Stuttgart (ots) - Die TARGOBANK hat sich an die Handelsplattform TradeREBEL der Boerse Stuttgart Group angeschlossen. Von 7.30 bis 22 Uhr können Kunden der TARGOBANK nun rund 2.800 Inlands- und Auslandsaktien, Anleihen, Fonds sowie rund 3.200 Exchange-Traded Products (ETPs) ohne Handelsplatzentgelte über TradeREBEL kaufen und verkaufen. Als regulierte, börsliche Handelsplattform bietet TradeREBEL dabei volle Vor- und Nachhandelstransparenz.

    "Wir freuen uns sehr, dass die TARGOBANK nun ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien und attraktiven Wertpapierhandel auf TradeREBEL eröffnet. Mit unserer Erfahrung stellen wir hohe Liquidität und Verfügbarkeit sowie faire und marktgerechte Preise für Privatanleger sicher. Das gilt auch in Nebenhandelszeiten und turbulenten Marktphasen", sagt Peter Smolny, Leiter des Handels mit Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse Stuttgart.

    "Als Online-Broker mit breitem Angebot freuen wir uns, unseren Kunden mit TradeREBEL einen weiteren hochwertigen und günstigen Handelsplatz als zusätzliche Option für ihre Wertpapiergeschäfte anbieten zu können", sagt Mario Alves, Strategic Manager Online-Brokerage and Investing bei der TARGOBANK.

    Weitere Banken und Online-Broker werden sich sukzessive an TradeREBEL anschließen und ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien Handel auf der Plattform ermöglichen.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6289774 OTS: Börse Stuttgart





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