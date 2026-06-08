Sentix-Konjunkturindex erholt sich erneut etwas

LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten bewerten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut etwas weniger negativ. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im Juni um 3,0 Punkte auf minus 13,4 Punkte zu, wie das Analyse-Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Erholung auf minus 14,0 Punkte gerechnet.

Bereits im Mai hatte sich der Indikator etwas erholt. Im März und April hatten die Auswirkungen des Iran-Kriegs und der sprunghafte Anstieg der Rohölpreise den Indikator stark unter Druck gesetzt. Die Sorgen um eine deutliche konjunkturelle Abschwächung haben laut Sentix global allerdings spürbar nachgelassen.