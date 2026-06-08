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    Israel

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    Verteidigungssysteme im Iran ins Visier genommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel beendete großangelegten Angriff auf Iran
    • Dutzende Kampfflugzeuge attackierten iranische Systeme
    • Iran reagierte mit massiven Raketen und Drohnenangriffen
    Israel - Verteidigungssysteme im Iran ins Visier genommen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge einen "großangelegten Angriff" auf Ziele im Iran beendet. Dutzende Kampfflugzeuge hätten dabei "strategische Verteidigungssysteme" der iranischen Führung ins Visier genommen, teilte das israelische Militär am Vormittag mit.

    Israels Armee habe dabei erst seit kurzem von Teheran eingesetzte Verteidigungssysteme in zahlreichen Gegenden des Landes zerstört. Im Krieg vor einigen Monaten hatte Israel Militärangaben zufolge die Verteidigungsfähigkeiten des Landes geschwächt. Der Iran habe mit dem Einsatz der neuen Systeme versucht, diese Fähigkeiten wiederherzustellen, hieß es in einer Mitteilung der Armee weiter. "Diese Angriffe erweitern die Handlungsfreiheit der israelischen Luftwaffe im iranischen Luftraum noch weiter." Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Am 28. Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Teheran reagierte mit massiven Angriffen auf Israel und die Golfstaaten mit Raketen und Drohnen. Eine im April vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran beendete - bis jetzt - auch die Angriffe zwischen dem Iran und Israel./cir/DP/stw





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