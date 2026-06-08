Telekom-Konsortium einigt sich mit Altice über Milliarden-Kauf von SFR

An der Börse gab die Aktie von Bouygues im frühen Handel 1,1 Prozent nach. Die Papiere von Orange notierten indessen rund 2,2 Prozent fester.

PARIS (dpa-AFX) - Ein Konsortium aus mehreren französischen Telekom-Konzernen hat sich mit Altice France über den Kauf des Mobilfunk-Unternehmens SFR geeinigt. Orange , Bouygues Telecom und die Free-Iliad-Gruppe haben mit dem Altice-France-Konzern des Milliardärs Patrick Drahi eine entsprechende Absichtserklärung zum Erwerb des zweitgrößten Mobilfunkanbieter Frankreichs unterzeichnet, teilten die Unternehmen am Wochenende gemeinsam in Paris mit. Dem Deal unterliegt eine Bewertung von 20,35 Milliarden Euro für SFR.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Wie bereits Mitte April mitgeteilt, ist weiter vorgesehen, dass Bouygues rund 42 Prozent der SFR-Vermögenswerte übernimmt, Iliad 31 Prozent und Orange 27 Prozent.

Die Vereinbarung sieht in Abhängigkeit von der finanziellen Entwicklung von SFR eine mögliche Kaufpreisanpassung nach unten sowie Ausstiegsklauseln vor, die sowohl den Konsortialpartnern als auch Altice offenstehen.

Das Geschäft soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.

Der Deal würde den französischen Telekommarkt deutlich konsolidieren und die Zahl der großen Anbieter von vier auf drei reduzieren. Damit dürfte die Transaktion zum Testfall für die Bereitschaft der Wettbewerbsbehörden für eine weitere Konzentration in dem Sektor werden./err/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bouygues Aktie Die Bouygues Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 49,66 auf Tradegate (08. Juni 2026, 10:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bouygues Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,26 %. Die Marktkapitalisierung von Bouygues bezifferte sich zuletzt auf 19,03 Mrd.. Bouygues zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000EUR.



