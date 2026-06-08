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    AKTIEN IM FOKUS

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    Luftfahrt und Tourismus unter Druck - Eskalation in Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftfahrt- und Tourismusaktien verlieren stark
    • Airbus und MTU sowie Tui und Lufthansa verlieren
    • Angriffe zwischen Iran und Israel treiben Ölpreise
    AKTIEN IM FOKUS - Luftfahrt und Tourismus unter Druck - Eskalation in Nahost
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder verschärfte Lage in Nahost hat den Aktien aus den Bereichen Luftfahrt und Tourismus am Montag einen Dämpfer verpasst. So sackten die Papiere des Flugzeugbauers Airbus und des Triebwerkherstellers MTU um bis zu 4 Prozent ab. Für die Anteilsscheine von Tui und Lufthansa ging es in den ersten Minuten um bis zu 3,8 Prozent nach unten. Alle Werte dämmten ihre Abschläge bis zum Vormittag ein.

    Iran und Israel griffen sich das erste Mal seit der im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig an. Israels Luftwaffe habe Ziele im Westen und im Zentrum des Irans ins Visier genommen, teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Wenige Stunden zuvor hatte der Iran Israel mit Raketen beschossen. Auch am Morgen feuerte das Land erneut Raketen auf Israel. Die Ölpreise legten deshalb zum Wochenstart deutlich zu. Ein anhaltend hohes Niveau der Treibstoffpreise ist momentan wohl das größte Risiko für die Airlines.

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    Die jüngste Eskalation gefährdet auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Deshalb will US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auffordern, auf weitere Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten. Trump habe ein entsprechendes Telefonat mit Netanjahu angekündigt, berichtete ein Reporter des Nachrichtenportals "Axios" auf X./edh/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 174,8 auf Tradegate (08. Juni 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -6,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +49,08 %/+34,17 % bedeutet.




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