Studie
Wagniskapital für deutsche Biotech-Firmen bricht 2025 ein
- Biotech-Firmen sammelten 2025 rund 1,8 Mrd Euro ein
- Wagniskapital sank um ein Drittel auf 601 Mio Euro
- Kein deutscher Biotech-Börsengang 2025, USA bevorzugt
BERLIN (dpa-AFX) - Biotech-Firmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld eingesammelt. Inmitten der schwachen Wirtschaft erhielten sie 2025 rund 1,8 Milliarden Euro von Investoren und aus Kapitalaufnahmen an der Börse, fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Die Wagniskapital-Investitionen, mit denen sich Geldgeber an aufstrebenden Firmen beteiligen, brachen sogar um ein Drittel auf 601 Millionen Euro ein. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY und des Branchenverbands BIO Deutschland. Zudem konzentriere sich das Geld auf wenige, bereits entwickelte Unternehmen.
"Deutschland hat ein Problem mit der Wertschöpfung von biotechnologischen Erfindungen und Entwicklungen", sagte Viola Bronsema, Geschäftsführerin von BIO Deutschland. "Die wissenschaftliche Exzellenz ist unbestritten, doch sie führt bislang nicht im gleichen Maße zu wirtschaftlicher Stärke."
Der Umsatz deutscher Biotech-Firmen sank laut Studie 2025 um ein Prozent auf zwölf Milliarden Euro. In der Branche mit knapp 60.000 Beschäftigten, zu denen Firmen wie Biontech aus Mainz, Qiagen und Evotec zählen, schrumpften zudem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Viele Firmen gehen zum Börsengang in die USA
Biotech-Firmen tüfteln oft an Gen- und Zelltherapien, Impfstoffen und Antikörpern, manche konzentrieren sich auch auf Lösungen für Industrie, Landwirtschaft und Umweltschutz. Das ist teuer und langwierig, weshalb Biotech-Firmen auf Geld von Investoren angewiesen sind, die meist aus den USA kommen. In Deutschland mangelt es an Geldgebern gerade für größere Summen. Viele Firmen, darunter Biontech, zog es zum Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq.
Auch 2025 sei kein Börsengang einer deutschen Biotech-Firma hierzulande gelungen. Das sei eine erhebliche Schwäche, sagt Klaus Ort, Senior Partner bei EY-Parthenon, denn Börsennotierungen ermöglichten Unternehmen einen breiteren Zugang zu Kapital und erleichterten Folgefinanzierungen.
Während in Deutschland viele Biotech-Startups gegründet werden und die erste Finanzierung solide funktioniere, gebe es beim Übergang in die Wachstumsphase erhebliche Engpässe, erklärt Bronsema von BIO Deutschland. Ohne genug Kapital hätten viele junge Firmen Probleme, Technologien bis zur klinischen Reife zu entwickeln und müssten sich früh an internationale Investoren verkaufen oder ihre Aktivitäten ins Ausland verlagern. Damit drohe der Verlust von Talenten und geistigem Eigentum./als/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 4,86 auf Tradegate (08. Juni 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -8,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,50 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 19,26 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +73,11 %/+103,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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|28.04.2026 | 15:48
|51
|- 29,10 EUR
|
Habe mal insgesamt 200 Stück zu 29,10 gekauft .... Die Amis haben gerade noch mal reingeknallt - Danke Humpy Trumpy
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/dax-wert-qiagen-s…
- Ergebnisse für Q3 2025: Konzernumsatz von $533 Mio. (+6% bei tatsächlichen Kursen); verwässerter Gewinn je Aktie von $0,60
- Kernumsatz steigt um 6% bei konstanten Wechselkursen (CER), angetrieben durch QIAstat-Dx (+11% (CER)), QuantiFERON (+11% (CER)) und Probentechnologien (+3% (CER))
- Solide bereinigte operative Marge von 29,6%
- Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,61 ($0,61 (CER)) übertrifft Prognose von mindestens $0,58 (CER)
- Weiterhin starker operativer Cashflow von $165 Mio.
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% Kernumsatzwachstum (CER)) bestätigt; Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) angehoben
- Mit der Übernahme von Parse Biosciences weitet QIAGEN sein Portfolio an Probentechnologien auf den Markt für Einzelzell-Analysen aus, um von den durch KI getriebenen Wachstumschancen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu profitieren
- Auf der Hauptversammlung 2025 genehmigter synthetischer Aktienrückkauf im Wert von $500 Mio. soll Anfang Januar 2026 abgeschlossen werden; QIAGEN erfüllt damit vorzeitig sein Vorhaben, bis Ende 2028 über $1 Mrd. zurückzuzahlen
- Nach sechs Jahren als CEO kommen Aufsichtsrat und Thierry Bernard überein, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist und Thierry Bernard nach Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten wird
VENLO, Niederlande--(https://www.businesswire.com)--QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und dabei seine Prognose für ein solides, profitables Wachstum bekräftigt und gleichzeitig seine Profitabilitätsziele angehoben.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% CER-Kernumsatzwachstum ohne Berücksichtigung von Veräußerungen) bekräftigt und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) (zuvor etwa $2,35 (CER)) angehoben. QIAGEN erwartet für 2025 eine bereinigte operative Marge von etwa 29,5% (etwa 30% (CER)), während Belastungen durch Währungsschwankungen und Zölle ausgeglichen werden.
QIAGEN hat außerdem zwei strategische Initiativen angekündigt, um sein Portfolio im Bereich Probentechnologien weiter zu stärken und den Shareholder Value zu steigern. So ermöglicht die Übernahme von Parse Biosciences den Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Einzelzellanalysen. Darüber hinaus hat QIAGEN Pläne für den Abschluss eines synthetischen Aktienrückkaufs im Wert von $500 Mio. Anfang Januar 2026 bekannt gegeben, um die Aktionärsrenditen weiter zu steigern. Damit würden die Ausschüttungen seit 2024 auf über $1 Mrd. steigen und das für 2028 angestrebte Ziel deutlich früher erreichen.
„QIAGEN liefert auch in einem schwierigen Umfeld weiterhin Ergebnisse, die über unseren Erwartungen liegen und zu den schnellsten Wachstumsraten der Branche zählen“, sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Wir freuen uns über das anhaltende Wachstum von QIAstat-Dx und QuantiFERON sowie über die solide Dynamik im Bereich der Probentechnologien, insbesondere angesichts der bevorstehenden Einführung von drei neuen Geräten. Die Übernahme von Parse Biosciences passt strategisch hervorragend. Sie stärkt unsere Führungsposition im Bereich Probentechnologien, indem sie uns Zugang zum wachstumsstarken Markt für Einzelzell-Analysen verschafft und es uns ermöglicht, Lösungen für die KI-gestützte biologische Großforschung anzubieten. Sie spiegelt unser Engagement wider, in Innovationen zu investieren, die steigende Renditen bieten und unsere Zielmärkte erweitern. Mit der Anpassung unserer Ziele für das Jahr 2025 treiben wir unsere Ambitionen für ein solides, profitables Wachstum weiter voran“, fügte er hinzu.
„Dank unserer starken Profitabilität und Cash-Generierung kann QIAGEN die Renditen für seine Aktionärinnen und Aktionäre steigern“, sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN. „Mit der Durchführung des Rückkaufs im Wert von $500 Mio. im Januar 2026, der auf unserer letzten Hauptversammlung genehmigt wurde, geben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mehr als $1 Mrd. zurück, weit vor unserem Ziel im Jahr 2028. Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, die höchsten Renditen zu erzielen. Dies beinhaltet die Prüfung, wie wir dieses Ziel noch weiter steigern und gleichzeitig unser Portfolio durch organische Investitionen und gezielte Akquisitionen wie die von Parse weiter stärken können. Wir gehen davon aus, dass sich unser Verschuldungsgrad im Jahr 2026 infolge unserer anhaltenden Kapitalallokationsstrategie im Jahr 2026 dem Branchendurchschnitt von etwa 2x annähern wird.“