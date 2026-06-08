🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Nacktfotos auf Kinderhandys

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    London setzt Ultimatum

    Für Sie zusammengefasst
    • Keir Starmer ultimatum an Techfirmen für Kinderschutz
    • Kinder senden und empfangen Nacktbilder per Smartphone
    • Regierung kündigt Gesetzesänderung bei Untätigkeit an
    Nacktfotos auf Kinderhandys - London setzt Ultimatum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat den in Großbritannien aktiven Techfirmen ein Ultimatum zur Einführung neuer Kinderschutzmechanismen gestellt. "Ein Problem ist die Möglichkeit für Kinder, mit Smartphones Nacktbilder zu senden und zu empfangen", sagte Starmer der Nachrichtenagentur PA zufolge am Mittag in London. Er forderte die Technologieunternehmen auf, technische Schutzmechanismen einzuführen, die das verhindern können.

    Zu lange sei gesagt worden, "das sei einfach der Preis moderner Technologie, man könne nichts dagegen tun, die Regierung sei machtlos und Eltern müssten das akzeptieren", sagte Starmer. Das akzeptiere er nicht. Die Technologie sollte sich an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen, nicht umgekehrt. Es sei keine "unlösbare Herausforderung", sagte Starmer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    557,18€
    Basispreis
    3,53
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    630,99€
    Basispreis
    3,52
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sollten die Unternehmen dennoch nicht handeln, werde die Regierung aktiv werden, kündigte der Premierminister an. "Wir werden handeln und das Gesetz ändern." Untätigkeit sei keine Option. In Großbritannien wird bereits seit mehreren Monaten über Möglichkeiten für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen debattiert. Die Regierung eruiert unter anderem Möglichkeiten, die Nutzung der sozialen Netzwerke für Unter-16-Jährige stark einzuschränken./mj/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 267,8 auf Tradegate (08. Juni 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 418,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +18,99 %/+45,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nacktfotos auf Kinderhandys London setzt Ultimatum Der britische Premierminister Keir Starmer hat den in Großbritannien aktiven Techfirmen ein Ultimatum zur Einführung neuer Kinderschutzmechanismen gestellt. "Ein Problem ist die Möglichkeit für Kinder, mit Smartphones Nacktbilder zu senden und zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     