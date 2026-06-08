London setzt Ultimatum

Sollten die Unternehmen dennoch nicht handeln, werde die Regierung aktiv werden, kündigte der Premierminister an. "Wir werden handeln und das Gesetz ändern." Untätigkeit sei keine Option. In Großbritannien wird bereits seit mehreren Monaten über Möglichkeiten für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen debattiert. Die Regierung eruiert unter anderem Möglichkeiten, die Nutzung der sozialen Netzwerke für Unter-16-Jährige stark einzuschränken./mj/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 267,8 auf Tradegate (08. Juni 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 418,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +18,99 %/+45,96 % bedeutet.