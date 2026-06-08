Nacktfotos auf Kinderhandys
London setzt Ultimatum
- Keir Starmer ultimatum an Techfirmen für Kinderschutz
- Kinder senden und empfangen Nacktbilder per Smartphone
- Regierung kündigt Gesetzesänderung bei Untätigkeit an
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat den in Großbritannien aktiven Techfirmen ein Ultimatum zur Einführung neuer Kinderschutzmechanismen gestellt. "Ein Problem ist die Möglichkeit für Kinder, mit Smartphones Nacktbilder zu senden und zu empfangen", sagte Starmer der Nachrichtenagentur PA zufolge am Mittag in London. Er forderte die Technologieunternehmen auf, technische Schutzmechanismen einzuführen, die das verhindern können.
Zu lange sei gesagt worden, "das sei einfach der Preis moderner Technologie, man könne nichts dagegen tun, die Regierung sei machtlos und Eltern müssten das akzeptieren", sagte Starmer. Das akzeptiere er nicht. Die Technologie sollte sich an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen, nicht umgekehrt. Es sei keine "unlösbare Herausforderung", sagte Starmer.
Sollten die Unternehmen dennoch nicht handeln, werde die Regierung aktiv werden, kündigte der Premierminister an. "Wir werden handeln und das Gesetz ändern." Untätigkeit sei keine Option. In Großbritannien wird bereits seit mehreren Monaten über Möglichkeiten für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen debattiert. Die Regierung eruiert unter anderem Möglichkeiten, die Nutzung der sozialen Netzwerke für Unter-16-Jährige stark einzuschränken./mj/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 267,8 auf Tradegate (08. Juni 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 418,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +18,99 %/+45,96 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.