Porsche AG - Aktie zieht deutlich an - 08.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Porsche AG. Sie steigt um +3,83 % auf 48,30€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,30€, mit einem Plus von +3,83 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Porsche AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +28,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um +3,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Porsche AG auf +2,97 %.

Porsche AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,77 % 1 Monat +15,43 % 3 Monate +28,23 % 1 Jahr +14,18 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Stand: 08.06.2026, 11:32 Uhr

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,01 Mrd. € wert.

Die Porsche-Aktie feierte in den letzten Wochen ein eindrucksvolles Comeback an der Börse. Seit ihrem Allzeittief Ende März hat der Kurs des deutschen Sportwagenbauers um über +30% zugelegt. Und auch am Montagmorgen startet Porsche mit einem Plus von mehr als +3% sehr freundlich in die Handelswoche. Was steckt hinter dem neuen Kursturbo der Schwaben? Eine […] The post Porsche-Aktie: Hat dieser Kursturbo noch mehr Power? first appeared on sharedeals.de.

Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax fiel um 0,8 Prozent auf 24.553 Punkte und rutschte damit klar unter die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.