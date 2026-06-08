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    Besonders beachtet!

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    Porsche AG - Aktie zieht deutlich an - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um +3,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche AG - Aktie zieht deutlich an - 08.06.2026
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Porsche AG. Sie steigt um +3,83 % auf 48,30. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,30, mit einem Plus von +3,83 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Porsche AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +28,23 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um +3,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Porsche AG auf +2,97 %.

    Porsche AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,77 %
    1 Monat +15,43 %
    3 Monate +28,23 %
    1 Jahr +14,18 %
    Stand: 08.06.2026, 11:32 Uhr

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,01 Mrd. € wert.

    Hat dieser Kursturbo noch mehr Power?


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    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    +3,83 %
    +3,77 %
    +15,43 %
    +28,23 %
    +14,18 %
    -59,59 %
    -49,69 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
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    Markt Bote
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