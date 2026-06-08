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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein lässt Ryanair auf 'Outperform' - 'Fantastische Chance'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Ryanair auf Outperform mit 32
    • Irving nennt Kurskorrektur eine Einstiegschance
    • Ryanair verlässlichstes Airlinegeschäft in Europa
    ANALYSE-FLASH - Bernstein lässt Ryanair auf 'Outperform' - 'Fantastische Chance'
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving sieht nach der jüngsten Kurskorrektur eine "fantastische Einstiegschance" bei den Iren, wie er am Montag schrieb. Ryanair biete seit drei Jahrzehnten das verlässlichste Airline-Geschäft in Europa, möglicherweise gar der Welt. Damit die Aktien weiter fielen, müssten aus seiner Sicht die Treibstoffpreise konstant hoch bleiben und zudem die Kapazitäten immens steigen. Dies hält Irving für sehr unwahrscheinlich./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 05:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 23,61 auf Tradegate (08. Juni 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -6,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,07 Mrd..

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+32,89 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein


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