Bernstein lässt Ryanair auf 'Outperform' - 'Fantastische Chance'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 23,61 auf Tradegate (08. Juni 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -6,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,07 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+32,89 % bedeutet.