(Im zweiten Satz wurde im Namen der Provinz ein fehlender Buchstabe ergänzt.)

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran meldet weitere Angriffe in verschiedenen Landesteilen. In der Provinz Hamedan im Nordwesten habe es am Vormittag einen Angriff gegeben, berichtete die Agentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht.

Im Süden Teherans seien Explosionen zu hören gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Nour-News. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, unterirdische Parkhäuser würden als Schutzräume vorbereitet.