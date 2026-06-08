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    Iran meldet weitere Angriffe in verschiedenen Landesteilen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Angriffe in Hamdan und andernorts
    • Explosionen in Teheran und Parkhäuser als Schutzraum
    • Israel fliegt Angriffe, Luftabwehr betroffen
    Iran meldet weitere Angriffe in verschiedenen Landesteilen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im zweiten Satz wurde im Namen der Provinz ein fehlender Buchstabe ergänzt.)

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran meldet weitere Angriffe in verschiedenen Landesteilen. In der Provinz Hamedan im Nordwesten habe es am Vormittag einen Angriff gegeben, berichtete die Agentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht.

    Im Süden Teherans seien Explosionen zu hören gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Nour-News. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, unterirdische Parkhäuser würden als Schutzräume vorbereitet.

    Bereits zuvor hatten iranische Medien von Explosionsgeräuschen und aktivierter Flugabwehr in der Hauptstadt Teheran berichtet.

    Spekulationen in sozialen Netzwerken über einen Angriff auf den Flughafen der Metropole Schiras wurden in einem Bericht der Agentur Mehr zurückgewiesen. Der Flughafen stellte am Vormittag den Betrieb bis 23.15 Uhr ein, berichtete Tasnim.

    Seit dem Morgen fliegt Israel Angriffe auf den Iran. Das israelische Militär hatte unter anderem von einer Angriffswelle gesprochen, die der Luftverteidigung des Landes gegolten habe./mar/DP/stw






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