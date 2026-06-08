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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie crasht -5,13 % - 08.06.2026

    Am 08.06.2026 ist die Lanxess Aktie, bisher, um -5,13 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie crasht -5,13 % - 08.06.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Lanxess Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,13 % im Minus. Die Talfahrt der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,340, mit einem Minus von -5,13 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,06 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -7,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Lanxess bisher ein Minus von -9,24 %.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,58 %
    1 Monat -10,03 %
    3 Monate +22,06 %
    1 Jahr -37,31 %
    Stand: 08.06.2026, 11:42 Uhr

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

    LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.06.2026 / 10:28 …

    Börsenstart Europa - 08.06. - ATX schwach -1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.06.2026 / 08:52 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Solvay notiert im Minus, mit -1,15 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,32 %. Covestro verliert -0,17 %

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -5,69 %
    -7,88 %
    -10,32 %
    +22,06 %
    -37,31 %
    -53,12 %
    -74,65 %
    -63,12 %
    +3,74 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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