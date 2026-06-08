mutares Aktie schwach im Handel - 08.06.2026

Die mutares Aktie notiert aktuell bei 27,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,80 € entspricht. Die Talfahrt der mutares Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 27,45€, mit einem Minus von -2,83 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei mutares insgesamt ein Minus von -2,56 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -1,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in mutares eine negative Entwicklung von -3,70 % erlebt.

mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,76 % 1 Monat +5,09 % 3 Monate -2,56 % 1 Jahr -14,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

Stand: 08.06.2026, 11:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursaussichten und Bewertung von Mutares. Die Debatte dreht sich um mögliche Kursziele (35 € bis HV, 45 € bis Jahresende) und um realistische Nettoeffekte aus M&A-Aktivitäten, basierend auf Warburgs Modell versus höheren EFFs (7–10 € pro Aktie). Diskutiert werden Nem-Verkauf, Magirus-IPO/Verkauf, sowie Anleihe-Rückkäufe und Insolvenzrisiken; insgesamt eine gemischte, überwiegend vorsichtige Einschätzung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 26 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 701,93 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %.

mutares Aktie jetzt kaufen?

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.