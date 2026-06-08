NEL ASA Aktie auf Höhenflug - 08.06.2026

Die NEL ASA Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,86 % auf 0,2800€. Damit gewinnt die Aktie +0,0155 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NEL ASA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,2800€, mit einem Plus von +5,86 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NEL ASA über einen Zuwachs von +34,39 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um -27,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NEL ASA um +34,32 % gewonnen.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -27,71 % 1 Monat -1,55 % 3 Monate +34,39 % 1 Jahr +24,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 08.06.2026, 11:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte zu NEL ASA. Es wird über niedrigere Einstiegskurse spekuliert (um 0,20–0,18 NOK statt 0,25). Technisch gilt der Bereich knapp über 3 NOK als wichtiger Support. Fundamentale Diskussionen drehen sich um das Iwatani/Cavendish-Settlement (7,5 Mio USD + 3 Mio USD), Bilanzlasten, Q2-Verlust und den Cash-Bestand von ca. 1,44 Mrd. NOK. Langfristige Potenziale und Marktvolatilität werden als Chancen gesehen.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 517,53 Mio. € wert.

Nun ist es passiert. 7,5 % Minus an den Technologiebörsen in nur 3 Handelstagen. Dabei hatte der NASDAQ 100-Index noch am letzten Dienstag ein neues Allzeithoch bei 30730 Punkten erreicht. Wie ein Abriss realisierten die Börsianer, dass die nächste …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,62 %.

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Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.