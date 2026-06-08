SK hynix Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 08.06.2026

Die SK hynix Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,67 % auf 1.120,00€. Damit gewinnt die Aktie +70,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -19,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.120,00€, mit einem Plus von +6,67 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SK hynix über einen Zuwachs von +127,74 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -21,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +115,69 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,11 % 1 Monat +12,70 % 3 Monate +127,74 % 1 Jahr +115,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 08.06.2026, 11:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es darum, ob SK hynix nach 70%-Margen und KI-Nachfrage fair bewertet bleibt oder Kursrücksetzer durch Überkapazitäten, Investitionskosten und zyklische Nachfrage drohen. Sicherheits-/Regulierungsrisiken (Brand/HF-Gas) und geopolitische Risiken belasten Fundamentals; manche sehen im niedrigen KGV ein Rebound-Signal, andere rechnen weiter mit Druck.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 795,04 Mrd. € wert.

Nvidia bindet SK hynix enger an sich: Der Speicherpartner soll KI-Server, CPUs, KI-PCs und Robotik mit Technik der nächsten Generation versorgen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,18 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,65 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,90 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.