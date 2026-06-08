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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie fällt auf 19,680€ - 08.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vonovia Aktie bisher Verluste von -2,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vonovia Aktie.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie fällt auf 19,680€ - 08.06.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Vonovia Aktie. Sie fällt um -2,57 % auf 19,680. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,57 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vonovia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,09 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -8,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -20,75 % verloren.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,93 %
    1 Monat -13,13 %
    3 Monate -23,09 %
    1 Jahr -33,12 %
    Stand: 08.06.2026, 11:44 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Vonovia-Aktie. Diskutiert wird ein Kursziel um 19,11 €, der Handel liegt um 20 €, eine 16,72€-Kauforder wird genannt. Fundamental wird diskutiert, wie Zinsen Refinanzierungskosten belasten und ob Mietsteigerungen das Ergebnis kompensieren. Technische Signale wie Turns werden behandelt, Charttechnik gilt teilweise als weniger relevant.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,40 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 08.06. - ATX schwach -1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Vonovia

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,21 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -2,59 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -2,88 %. LEG Immobilien verliert -2,11 % Aroundtown notiert im Minus, mit -3,98 %.

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    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vonovia

    -1,44 %
    -8,93 %
    -13,13 %
    -23,09 %
    -33,12 %
    +11,32 %
    -57,54 %
    -24,81 %
    +18,44 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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