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    CEWE: Planmäßiger Jahresstart

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen neuen Rekordwert für ein Q1 beim Umsatz erzielt, dabei jedoch eine schwächere Wachstumsrate als in den beiden Vorjahren verbucht. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
    Nach Analystenaussage habe sich die kontinuierlich steigende Kostenbasis im zweiten Jahr in Folge in rückläufigen Werten bei EBIT und EBIT-Marge niedergeschlagen. Mit der einen Tag vor Veröffentlichung der Quartalszahlen vermeldeten Veräußerung des margenschwachen Geschäftsfelds Kommerzieller Online-Druck (KOD) werde sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe jedoch auf einen Schlag merklich verbessern. Auf Basis der publizierten Pro-Forma-Werte für 2025 sei ohne den KOD eine um einen Prozentpunkt höhere EBIT-Marge sowie ein um zwei Prozentpunkte höherer ROCE zum Ausweis gekommen. Mit dem Verkauf fokussiere sich CEWE künftig vollständig auf das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing und schärfe dort das Profil als führender Premium-Anbieter. Dabei solle der die aktuellen KOD-Buchwerte übersteigende Mittelzufluss aus der Transaktion wertorientiert in die organische Weiterentwicklung des Fotofinishing-Geschäfts sowie in Akquisitionen zur Erweiterung von Kundenreichweite, Technologie und regionaler Stärke investiert werden. Vor diesen Hintergründen bewerte GSC die Trennung von dem zwar in den vergangenen Jahren profitablen, aber letztlich die Konzernmarge verwässernden und Managementkapazitäten bindenden KOD als außerordentlich erfreulich. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 142,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.06.2026, 11:40 Uhr)

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    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 08.06.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102722
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

     

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 94,10EUR auf Tradegate (08. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 142,00 EUR



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