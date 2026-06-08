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    IVU Traffic Technologies AG: Neuer Aktienrückkauf geplant – Mehr Infos

    Die IVU Traffic Technologies AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm und setzt damit ein weiteres Signal für Vertrauen in die eigene Unternehmensentwicklung.

    IVU Traffic Technologies AG: Neuer Aktienrückkauf geplant – Mehr Infos
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG hat ein weiteres Programm zum Rückkauf eigener Aktien beschlossen.
    • Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024 (gültig bis 28. Mai 2029).
    • Geplant sind bis zu 150.000 Aktien, das entspricht 0,85 % des Grundkapitals.
    • Maximaler Erwerbswert: 3,500,000 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten).
    • Rückkäufe erfolgen über die Börse (XETRA) durch ein unabhängiges Kreditinstitut nach den Safe‑Harbour‑Regelungen (Art. 5 VO (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. der Delegierten VO 2016/1052); Zeitpunkt der Käufe wird unabhängig festgelegt.
    • Zeitraum des Programms: 10.06.2026 bis spätestens 30.09.2026; Verlauf wird auf www.ivu.de (Rubrik Investoren/IVU‑Aktie) berichtet; mitteilende Person: Petra Meiser (Finanzvorstand).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei IVU Traffic Technologies ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    IVU Traffic Technologies

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    ISIN:DE0007448508WKN:744850
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