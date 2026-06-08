IVU Traffic Technologies AG: Neuer Aktienrückkauf geplant – Mehr Infos
Die IVU Traffic Technologies AG startet ein neues Aktienrückkaufprogramm und setzt damit ein weiteres Signal für Vertrauen in die eigene Unternehmensentwicklung.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG hat ein weiteres Programm zum Rückkauf eigener Aktien beschlossen.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024 (gültig bis 28. Mai 2029).
- Geplant sind bis zu 150.000 Aktien, das entspricht 0,85 % des Grundkapitals.
- Maximaler Erwerbswert: 3,500,000 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten).
- Rückkäufe erfolgen über die Börse (XETRA) durch ein unabhängiges Kreditinstitut nach den Safe‑Harbour‑Regelungen (Art. 5 VO (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. der Delegierten VO 2016/1052); Zeitpunkt der Käufe wird unabhängig festgelegt.
- Zeitraum des Programms: 10.06.2026 bis spätestens 30.09.2026; Verlauf wird auf www.ivu.de (Rubrik Investoren/IVU‑Aktie) berichtet; mitteilende Person: Petra Meiser (Finanzvorstand).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei IVU Traffic Technologies ist am 27.08.2026.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
-0,97 %
+1,45 %
+7,97 %
+6,33 %
+13,21 %
+31,25 %
+17,19 %
+526,87 %
+7,89 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte